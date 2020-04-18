شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أشهر المسلسلات اليمنية في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أشهر المسلسلات اليمنية في رمضان هذا العام رغم الحرب، وأزمة كورونا، والبيئة الطاردة للفن والفنانين، تميز هذا العام 2020 بإنتاج مسلسلات يمنية متعددة من المتوقع أن تكون متميزة في الدراما اليمنية من أهمها:

_ غربة البن الجزء الثاني وهو مسلسل درامي،إجتماعي قد لايحصل على نجاح الموسم الأول وذلك لغياب أهم نجوم العمل؛ سالي حماده و افنان الوصابي والعزكي..وسيٌعرض على قناة يمن شباب.

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_ جمهورية كورونا وهو مسلسل كوميدي لصلاح الأخفش وسالي حمادة وفهد القرني وكان اسمه ليالي الجحملية ولكن مع جائحة كورونا تم تغيير الاسم مؤخرا، ويٌقال انه تم تصوير حلقاته مابين اليمن والأردن ويعرض أيضا على قناة يمن شباب.

_ سد الغريب وهو مسلسل درامي، اجتماعي ويعد هذا المسلسل الأقوى، ومن انتاج شركة dot notion ، تم تصويره بتقنية حديثة وإخراج مميز، ومن بطولة أهم نجوم الدراما اليمنية القداما أمثال: نبيل حزام، يحيى ابراهيم، نجيبة عبدالله، نوال عاطف وغيرهم الكثير وسيٌعرض ع قناتي يمن شباب، والمهرية.

_ دار مادار مسلسل كوميدي لايت تم انتاج بعض حلقاته السنة الماضية وتم عرضه على قناة “المهرة” يعود هذا العام ليتم عرضه على قناة “يمن شباب”، وهو من بطولة نجوم الكوميديا الشباب في اليمن؛ محمد قحطان، مبروك متاش، خالد الجبري، نجيبة عبدالله، رغد المالكي، غيداء جمال والمبدعة منال المليكي.. وتم تصوير حلقاته في محافظة المهرة باسلوب شبابي، عصري.

_ عيال قحطان مسلسل بدوي يمني-اردني مشترك، وتم تصوير حلقاته في الأردن.. انتاج ضخم، مقارنة ببقية الأعمال اليمنية لهذه السنة، لممثلين من اليمن والأردن. من بطولة فهد القرني، مبروك متاش، فاطمة الخالدي، وسلوى التركي وغيرهم وسيٌعرض على قناة المهرية.

هذا بالإضافة لمسلسلات أخرى من إنتاج قنوات السعيدة، وحضرموت، واليمن، وسٌهيل.