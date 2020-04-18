شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يمني يقتل 5 من اشقائه بينهم شقيقته وأصاب السادس في صنعاء .. بسبب هذا الطلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن، مساء الجمعة، بقریة الحاوري مدیریة ھمدان شمالي العاصمة صنعاء -الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي- على قتل 5 من أشقائه بینھم شقيقته، وأصاب السادس ، بعد مطالبتھم له بتقسیم الإرث.

قالت مصادر محلیة ، إن أحد أبناء قرية الحاوري أقدم الجمعة، على ارتكاب جریمة قتل بحق 5 من أشقائه بینھم شقیقته، فيما أصيب الشقيق السادس بجروح خطیرة.

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وأضافت المصادر، إن الحاوري والذي یقطن في قریة الحاوري بھمدان شمال غربي العاصمة، لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته، في الوقت الذي تم نقل شقيقه الجريح إلى أحد مشافي صنعاء لتلقي العلاج.

وكان أفراد الأسرة قد طالبوا شقيقهم الأكبر بتقسیم الإرث لأكثر من مرة إلا أنه كان يقابل ذلك بالرفض.

وأشارت المصادر إلى أن الدور السلبي للقضاء في حل النزاع زاد من تعقيد القضية، ما أسفر عنه ارتكاب الجريمة.