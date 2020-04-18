شكرا لمتابعة خبر عن بعد اعلان السعودية موافقتها انهاء الحرب..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان ويصدر هذا القرار العاجل لكالفة اللقوات السعودية في اليمن ( نص القرار ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد اعلان السعودية موافقتها انهاء الحرب..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان ويصدر هذا القرار العاجل لكالفة اللقوات السعودية في اليمن ( نص القرار )

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