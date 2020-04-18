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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. السعودية تصدر قرارات عاجلة وهامة حول اخر تفاصيل إعفاء رسوم الوافدين لليمنيين والاجانب.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في السعودية، تفاصيل الإعفاء من المقابل المالي للوافدين، للمنشآت الصغيرة، وهو القرار الذي تبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا.

ويأتي القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة وفق التفاصيل التالية: -

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وردنا الان.. السعودية تصدر قرارات عاجلة وهامة حول اخر تفاصيل إعفاء رسوم الوافدين لليمنيين والاجانب.. تفاصيل

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ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، وذلك خلال فترة تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار يتضمن الآتي:

1- نتائج تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

2- أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

3- أثر الإعفاء على التستر التجاري.

4- أثر الإعفاء في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو.

5- نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيال تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار.

يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.