شكرا لمتابعة خبر عن ليس الزبيدي ولا الحوثي ولا ولي عهد ابو ظبي..شخصية مرعبة يخيف الجنوبيين ويسيطر على كل شيء حتى الرئيس هادي يخاف من ذكر اسمه ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الزبيدي ولا الحوثي ولا ولي عهد ابو ظبي..شخصية مرعبة يخيف الجنوبيين ويسيطر على كل شيء حتى الرئيس هادي يخاف من ذكر اسمه ( صورة + الاسم )

من يعتقد ان الزبيدي او الميليشايات التابعة للانتقالي او القادة العسكريين الجنوبيين هم من يسطرون على الجنوب فهو مخطيئ .

الشخص الوحيد الذي يخشاه الجميع ويعلنون له الطاعة والولاء هو الاماراتي خلفان المزروعي الذي يستطيع شراء ولاء اي قائد جنوبي او حتى من يدينون للولاء للرئيس هادي ، فقد تمكن في غمضة عين من شراء 3 الوية بقادتها وجنودها وسلاحها .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد اعلان السعودية موافقتها انهاء الحرب..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان ويصدر هذا القرار العاجل لكالفة اللقوات السعودية في اليمن ( نص القرار )

العرادة ومعه شيوخ قبائل مارب الشرسة شجعان لا يخافون الا الله..وما فعله العرادة والشيوخ اثار اعجاب الملك سلمان وولي عهده ورفع راس كل يمني ( صورة )

وردنا الان.. السعودية تصدر قرارات عاجلة وهامة حول اخر تفاصيل إعفاء رسوم الوافدين لليمنيين والاجانب.. تفاصيل

ليس الزبيدي ولا الحوثي ولا ولي عهد ابو ظبي..شخصية مرعبة يخيف الجنوبيين ويسيطر على كل شيء حتى الرئيس هادي يخاف من ذكر اسمه ( صورة + الاسم )

عاجل..المملكة تبهج قلوب ملايين المواطنين والمقيمين وتعلن رسميا انها سترفع حظر التجوال في كافة مدن المملكة وتفتح كل المحلات التجارية خلال شهر رمضان

مواجهة مرعبة وبسلاح فتاك ين قوات سعودية واماراتية للسيطرة على اهم محافظة جنوبية ..وتدخل القوات الخاصة يحسم المواجهة ويجعل هذا الطرف يحقق نصر كاسح

Advertisements

سعودي ومن المقربين لولي العهد السعودي يفجرها في وجه هادي والجنرال الاحمر بكل شجاعة وجرأة..هذا هو سر انتصارات الحوثي في كل الجبهات واسقاط المحافظات

جهة تركية تباغت الجميع وتتقدم بهذا الطلب للجانب السعودي، وصفقة سعودية - تركية تنهي الخلاف..شاهد من هو الرابح الأكبر في هذه الصفقة ( صورة )

ليست قوات هادي ولا القوات السعودية..قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر للقضاء على هذه القوة التي ارعبت الجنوبيين..لن تصدق من هي القوة التي يريد الانتقالي سحقها

سلطان العرادة شيخ شجاع لا يجامل التحالف ولا ينافق هادي ولا يخشى الحوثيين..لكنه تلقى تحذير صاعق من امريكا بأن المحافظة ستسقط دون طلقة رصاصة واحدة

كشف مسؤول حكومي، ، عن تمرد عسكري جديد على الحكومة الشرعية في محافظة سقطرى، شرق اليمن.

وقال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، في منشور له على صفحته بموقع"فيسبوك"إن ثلاث كتائب من اللواء الأول مشاة بحري، أعلنت تمردها على الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي .

وأضاف "أن التمرد قاده أركان اللواء العميد ناصر عبدالله قيس، بعد تواصله مع ضابط الإمارات في الجزيرة "خلفان المزروعي".

ويتكون اللواء الأول مشاة بحري، من 4 كتائب، تشمل الكتيبة الثالثة، وكتيبة مدرعات، وكتيبة دفاع جوي، بالإضافة إلى كتيبة نوجد جنوب الجزيرة.

وتتهم السلطة المحلية في محافظة سقطرى، دولة الإمارات ومندوبها في المحافظة "خلفان المزروعي" بشراء الولاءات ودعم مليشيات خارجة عن النظام والقانون لنشر الفوضى في الجزيرة.