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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد محمد الصليحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية ، عزاء ومواساة في استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي واجبه في نقاط المراقبة بمحافظة الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد ودوره الوطني المنوط به في إحلال السلام وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي لم تتقيد الميليشيات الحوثية بأي من بنوده، وكان استهدافها للعقيد البطل الصليحي صورة سيئة معهودة منها تعكس طريقة تعاملها الدائم مع الاتفاقات والمواثيق المختلفة.
وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد الصليحي وزملائه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
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