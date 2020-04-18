شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:. شاهد مليشيا الاخوان تفترسها كمائن قوات المقاومة الجنوبية وتفتك بها في ابين " تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية في مديرية المحفد بمحافظة ابين ان قوات المقاومة الجنوبية نصبت عدد من الكمائن لقوات مليشيا الاصلاح القادمة من مأرب وشبوة صوب مدينة شقرة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وقالت المصادر المقاومة الجنوبية نفذت ثلاث عمليات ناجحة ضد رتل عسكري تيكون من 12 طقم كان قادم من شبوة تعزيز لقوات مليشيا الاصلاح في شقرة، حيث اوقعت الكمائن قتلى وجرحى وتدمير عدد من الأطقم . واضافت المصادر ان الاشتباكات لازالت قائمة في منطقة جراك شرق المحفد .

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