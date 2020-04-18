شكرا لمتابعة خبر عن الوضع العسكري ينفجر بين قوات سعودية و قوات امارتية في شبوة .. واندلاع اشتباكات عنيفة والقوات السعودية تسيطر على الميناء (تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏كشفت مصادر محلية في محافظة شبوه أن اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم السبت بين القوات السعودية والقوات الإماراتية في ميناء بلحاف.

وأضافت المصادر أن القوات السعودية تم تعزيزها من قبل القوات الخاصة.

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واشارت المصادر ان الوضع صار تحت سيطرة القوات السعودية بعد ان تم تعزيزها سابقاً وقامت القوات بالانتشار على البوابات الخارجية للميناء.

الى ذلك تحدثت مصادر أن محافظ شبوة "بن عديو" تدخل ويقود وساطة هذه الاثناء لتهدئة الوضع.