شكرا لمتابعة خبر عن ماذا حدث : عيسى العذري يعلن انضمامه للحوثيين وقيادي حوثي بارز يكشف مصيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في جماعة الحوثي حسين الأملحي عن وصول الناشط المؤتمري متعدد الألوان عيسى العذري إلى صنعاء معلنا إنضمامه إلى الجماعة.

وقال الاملحي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أهلا وسهلا بالأخ عيسى العذري في بلادك بين اهلك وارضك".

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