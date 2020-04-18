شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي يختصر المعركة مع الشرعية .. الأزمة اليمنية لن تنتهي إلا باستقلال الجنوب (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات جنوبية إصرارهم على إعلان الانفصال واستقلال ما يسمى بالجنوب العربي عن اليمن.

وهذه المرة أكد المحلل السياسي والناشط الجنوبي الدكتور حسين لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أن الأزمة اليمنية لن تنتهي إلا باستقلال دولة الجنوب العربي عن اليمن.

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وقال في تغريدته: "من بداية الحرب قلنا أنها حرب اليمن مع الجنوب ولا غيرها ولن تنتهي إلا بحل الدولتين دولة اليمن ودولة الجنوب العربي".

وتشهد عدة مدن جنوبية خلال هذه الفترة تصاعد وتوتر كبير بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والشرعية حيث تتصاعد حدة التوترات ووصلت في بعض المناطق إلى المواجهات العسكرية ويتخوف الجميع من اندلاع معركة فاصلة وكبيرة بين الطرفين.