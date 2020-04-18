شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : قوات امنية تقوم بنتشر غير مسبوق على مداخل وشوارع العاصمة المؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت قوات أمن العاصمة المؤقتة عدن منذ الساعات الاولي من صباح اليوم السبت في معظم مديريات و مداخل العاصمة عدن تحسبا لأي طارئ.

وكان قوات الحزام الامني والدعم والاسناد التابع للانتقالي الجنوبي قد شدد اجراءاته واعلن رفع الجاهزية تحسبا لاي اعتداءات او عمل تقوم بها خلايا ارهابية .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

وردنا الان : شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

Advertisements

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد