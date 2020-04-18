شكرا لمتابعة خبر عن بسبب عبدالملك : غضب كبير يجتاح شوارع العاصمة المواقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكا عدد كبير من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن عن إستمرار إنقطاع التيار الكهربائي في المدينة.

وعبر المواطنون عن إستيائهم وغضبهم من إنقطاع التيار الكهربائي دون اي رد أو تحريك ساكن من قبل الحكومة ومؤسسة الكهرباء واصفين إياهم بعبارات السخرية.

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وتأتي هذه الشكوة بعد أن حلت العتمة على المدينة وإستمرار زيادة عدد ساعات إنقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة.

وقال المواطنون أن إنقطاع التيار الكهربائي في المدينة هو إنتهاك لحقوق الإنسان في ظل الحظر الذي أصدرته الحكومة تبعاً لاؤامر وزارة الصحة بإلزام المواطنين في المنازل بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة الذي يعقبه حر شديد "وأضافوا" أن إستمرار إنقطاع التيار الكهربائي يخلف العديد من الأضرار منها عدم وصول المياه إلى المنازل التي تعتمد على المواطير الكهربائية وإنتشار الأمراض التي من الممكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان اوتدهور حالة الإنسان الصحية والنفسية .

وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة الكهرباء بعدن أن "السبب الرئيس وراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية يرجع إلى النقص الحاد في إمدادات الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء".

وناشد عدد كبير من المواطنين الحكومة ومؤسسة الكهرباء التدخل السريع في حل هذه الأزمة التي من الممكن أن تتسبب في كارثة إنسانية ستؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للأنسان.