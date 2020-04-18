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أصدرت اليوم ألسبت شركة النفط بصنعاء" التسعيرة الجديدة مكرمة رمضانية وستستمر هذة التسعيرة الى هذا التاريخ تفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - السبت 18-04-2020? - آخر تحديث السبت 18-4-2020?

أصدرت اليوم ألسبت شركة النفط بصنعاء" التسعيرة الجديدة مكرمة رمضانية وستستمر هذة التسعيرة الى هذا التاريخ تفاصيل !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 مصدر في شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية. وقال المصدر إن سعر الدبة البنزين 20 لتر سيكون 4900 ريال بدلاً من 5800 ريال فيما سيطون سعر الدبة الديزل 20 لتر 5500 ريال بدلاً من 6400. وأكد المصدر أن الشركة ستعلن عن هذا التخفيض رسميا ابتداء من اليوم السبت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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