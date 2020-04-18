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عدن - ياسمين التهامي - السبت 18-04-2020? - آخر تحديث السبت 18-4-2020? صورة تقطع" تطاول ضاحي خلفان وغيرة من الخليجيين على اليمن واهل اليمن" بعد هذة لن يتجراء احد على التطاول مرة اخرى ! جديد اب برس Advertisements ​ ر "أحداث نت " صورة لإحدى القلاع اليمنية الضاربة في أعماق التاريخ ، وفوقها تتربع دواوين شاسعة من طين وزخارف وفضة. هذه القلعة اليمانية الشامخة العظيمة وحدها تكفي لاخراص المتطاول على عظمة اليمن واليمنيين، ضاحي خلفان وكل الإماراتيين وقاداتهم وكافة مرتزقتهم المتطاولون على شموخ لا يستطيعون حتى الزحف إلى تحت أقدامه.

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