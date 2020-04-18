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عدن - ياسمين التهامي - اسباب حريق ناقلة نفط سعودية في وسط البحر المتجهة الى هذة الدولة- شاهد



أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء الجمعة 17، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية.

جديد اب برس

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ونقلت الصحيفة السعودية عن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، قوله إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغاً عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

وأوضح الشمري أن فرق الدفاع المدني تحركت وعند الوصول للموقع الذي تم التبليغ بوجود الحادثة فيه، اتضح أن "الحادثة عبارة عن اشتعال النار في إطار ناقلة نفط محملة بوقود الديزل، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله للحمولة".

وأشار الشمري إلى أنه جرى التنسيق مع المؤسسة الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتم تسليم الحادثة للجهة المختصة.