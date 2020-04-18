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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" لن تصدق" ولأول مورة تحدث بالعالم .. عقد زواج مباشر عن بعد عبر الانترنت بالمملكة شاهد !



ضجت شبكات التواصل الاجتماعية في المملكة الأردنية، بمقطع فيديو يُبين قيام شاب وفتاة وولي أمر الفتاة، بإتمام عقد زواجهما بطريقة جديدة وغير معتادة، تماشياً مع حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. جديد اب برس Advertisements ​ ويظهر من مقطع الفيديو الذي نشرتة قناة "عاجل بوست” وضع يد الشاب العريس بيد والد الفتاة العروس، وترديدهم خلف المأذون، الذي كان على اتصال معهم عبر مكالمة فيديو عبر الهاتف، وصار يلقّن كل من والد العروس والعريس، كلمات إتمام عقد الزواج المعروفة، والشهود كانوا كل المشاهدين لمقطع الفيديو، ليكون زواج “أون لاين” الأول من طبعه في الأردن.

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