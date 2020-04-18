شكرا لقرائتكم خبر عن “بمايو أسود”.. فيديو جديد لـ سما المصري على اليوتيوب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري منذ قليل، فيديو جديد في أحدث ظهور لها من شرم الشيخ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”.

وظهرت سما المصري خلال الفيديو وهي مرتدية مايو أسود شبه عاري وتستعرض جمالها.

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ونل الفيديو غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتساءلوا متى تتوقف الراقصة سما المصري عن حركات الإغراء والإثارة .





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