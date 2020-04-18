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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواجهة مرعبة وبسلاح فتاك ين قوات سعودية واماراتية للسيطرة على اهم محافظة جنوبية ..وتدخل القوات الخاصة يحسم المواجهة ويجعل هذا الطرف يحقق نصر كاسح

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