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صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودي ومن المقربين لولي العهد السعودي يفجرها في وجه هادي والجنرال الاحمر بكل شجاعة وجرأة..هذا هو سر انتصارات الحوثي في كل الجبهات واسقاط المحافظات

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