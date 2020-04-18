إب: مليشيا الحوثي تغلق مقر إذاعة ترفيهية وتنهب محتوياتها

اقتحم مسلحون حوثيون، مقر إذاعة شبابية ترفيهية بمحافظة إب، ونهبوا محتوياتها وأغلقوا بثها بشكل نهائي.



وقالت إدارة اذاعة" سمارة" بمحافظة إب، في بيان لها، إن مليشيا الحوثي اقتحمت مقرها وقامت بتحطيم أجهزة المكتب ومصادرة أخرى وأوقفت نشاطها بشكل نهائي.



وأشارت الإذاعة أن مليشيا الحوثي تبرر مافعلته بحجة عدم ترخيص لبث الإذاعة .. الأمر الذي ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الاذاعة بسبب ضياع مشروعهم وفقدان مصدر رزقهم.



وحملّت إدارة الإذاعة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالإذاعة من خسائر مالية كبيرة جراء تحطيم ونهب الاجهزة وإيقاف نشاطها الذي سيتسبب بأضرار كبيرة بحق العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم، وإدارة الإذاعة أمام التزاماتها تجاه المعلنين.



وأكدت الإذاعة أن ماتم "لاينم سوى عن عقلية تسلطية لقيادة هذه الوزارة والجناح التسلطي الذي تمثله، ودون أي مبررات منطقية سوى أننا إذاعة ترفيهية منوعة ولا نخدم اي "عدوان"، وكأن هناك من يريد أن يصبغ حياتنا كلها بلون واحد".



وتأتي هذه الإجراءات العبثية امتداداً لمضايقات متواصلة من قبل وزارة إعلام الحوثيين والتي دأبت مؤخراً على ملاحقة الاذاعات الخاصة في المحافظات، ونجم عنها إغلاق مكتب في اذاعتي "يمن ميوزك والوان "في اب وذمار ومنعهما من البث نهائيا بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات.



تجدر الاشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون رسمي لتنظيم عمل الإذاعات، بسبب عدم صدور قانون الإعلام السمعي والبصري الذي مايزال مرفوضاً من البرلمان ومجمداً في أدراجه منذ عهد الحكومات السابقة.

