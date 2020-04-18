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القبض على لص محترف بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

القبض على لص محترف بساحل حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

ألقت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، الجمعة، القبض على شخص يمتهن السرقة  في مدينة المكلا، بساحل محافظة حضرموت.

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واعترف الشخص المضبوط بسرقة مجموعة من الجوالات من أحد المحلات، إضافة إلى اعترافه بسرقة أجهزة حاسوب من معهد لتعليم اللغات في المكلا.

 

وأكد الإعلام الأمني أن الأجهزة والجوالات المسروقة، تم استرجاعها من قبل البحث الجنائي، وأوضح أن الشخص المتهم سيتم إحالته للجهات المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات.

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