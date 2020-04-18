شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على لص محترف بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

ألقت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، الجمعة، القبض على شخص يمتهن السرقة في مدينة المكلا، بساحل محافظة حضرموت.

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واعترف الشخص المضبوط بسرقة مجموعة من الجوالات من أحد المحلات، إضافة إلى اعترافه بسرقة أجهزة حاسوب من معهد لتعليم اللغات في المكلا.

وأكد الإعلام الأمني أن الأجهزة والجوالات المسروقة، تم استرجاعها من قبل البحث الجنائي، وأوضح أن الشخص المتهم سيتم إحالته للجهات المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات.