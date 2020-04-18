شكرا لقرائتكم خبر عن من اعلى قمة جبل «حالمين» نمر ضخم يهوي الى اسفله ..شاهد بالصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هوى ، نمر ضخم، من أعلى قمة احدى الجبالفي منطقة حالمين بمحافظة لحج الى اسفله جراء السيول الجارفة.
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وفي الصورة المرفقة التي التقطها "أبو ماجد" وهو من أبناء منطقة الحالمين، يظهر النمر وقد زهقت روحه جراء السيول التي هوت به من اعلى جبل في المنطقة إلى فوق أحجار اسفل الجبل.
وتشهد حالمين منذ ثلاثة أيام امطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى أضرار كبيرة في مزارع وطرقات المنطقة .
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