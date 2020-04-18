شكرا لبحثكم عن خبر عدن: شركة خاصة تسعف كهرباء عدن باربعة ألف طن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - عدن

قدمت شركة فامبا للمشتقات النفطية كمية اسعافية من وقود محطات الكهرباء تقدر بحوالي ٤ الف طن متري من مادة الديزل.

Advertisements

وكشف مصدر مسوؤل في مؤسسة الكهرباء انه وبجهود من رئاسة الوزراء ممثلة بالدكتور معين عبدالملك ووزير الكهرباء محمد العناني ونائب مدير محطة الحسوة المهندس نوفل مجمل فقد تكللت الجهود بتوفير هذه الكمية الاسعافية لتغطية العجز الكبير في وقود المحطات.

وأضاف المصدر بان تفريغ هذه الكمية سيتم خلال الساعات القادمة كما سيتم توصيلها بعد ذلك لمحطات الوقود باقصى سرعة.