شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط بصنعاء تقر تسعيرة جديدة للبنزين والديزل إبتداءاً من اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية. Advertisements وقال المصدر إن سعر الدبة البنزين 20 لتر سيكون 4900 ريال بدلاً من 5800 ريال فيما سيطون سعر الدبة الديزل 20 لتر 5500 ريال بدلاً من 6400. وأكد المصدر أن الشركة ستعلن عن هذا التخفيض رسميا ابتداء من اليوم السبت.

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