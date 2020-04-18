شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في استشهاد ضابط الارتباط العقيد الصليحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي واجبه في نقاط المراقبة بمحافظة الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأشار رئيس الجمهورية في البرقية الى المواقف البطولية التي جسدها الشهيد الصليحي خلال مشوار حياته..مثمناً دوره الوطني في إحلال السلام وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة.

وعبرفخامة الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.