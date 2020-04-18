اخبار الخليج / اخبار اليمن

هادي يعزي في استشهاد ضابط الارتباط العقيد الصليحي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في استشهاد ضابط الارتباط العقيد الصليحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

هادي يعزي في استشهاد ضابط الارتباط العقيد الصليحي

متابعات_ نيوز

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي واجبه في نقاط المراقبة بمحافظة الحديدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

Advertisements

 

وأشار رئيس الجمهورية في البرقية الى المواقف البطولية التي جسدها الشهيد الصليحي خلال مشوار حياته..مثمناً دوره الوطني في إحلال السلام وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة.

 

وعبرفخامة الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يعزي في استشهاد ضابط الارتباط العقيد الصليحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا