"صحة وادي حضرموت" تتسلم أجهزة طبية من "كالفالي النفطية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الخليج 365 - سيئون

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء اليوم أجهزة طبية ومولد كهربائي مقدمة من شركة كالفالي بتروليم .



وتشمل تلك المساعدات 25 سريرا إلكترونيا وإعتيادي وجهازي تخطيط القلب وشفط ومنظم أوكسجين وتوابع أخرى وكمامات ومولد كهربائي قدرة 220 كيلو فولت .

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وأثناء استلام تلك المساعدات العينية أعرب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الطيبة من قبل شركة كالفالي التي ستسهم في تلبية إحتياجات عدد من المرافق الصحية العاملة في وادي حضرموت ، في ظل الاستعداد المكثفة على مختلف المستويات لتجهيز تلك المرافق بالأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمواجهة وباء كورونا . داعيا في هذا السياق شركات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مزيد من الدعم لعملية مواجهة كورونا .

فيما أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي أن المرافق الصحية في الوادي بأمس الحاجة لتلك المساعدات ، مؤكدا ان عملية توزيع تلك المساعدات تتم وفق خطة شاملة تستهدف تغطية كل المرافق الصحية لتأمين جاهزيتها الفنية لمواجهة كورونا ، شاكرا للشركة على تقديم هذا الدعم .

كما أعرب العمودي عن أمله بمبادرة كل الداعمين في حضرموت للدفع بالخدمات الصحية لمواجهة كورونا ، سعيا نحو تعزيز أوضاع المرافق الصحية ، مطمئنا سكان وادي حضرموت أن كل الكوادر الصحية سيكونون جنودا أوفياء لهم في خط الدفاع الاول في عملية مواجهة هذا الوباء ، معربا عن أمله في أن يتسارع الجميع لتقديم كافة أوجه الدعم طالما هناك متسع من الوقت قبل وات الاوان بعد إكتشاف أية حالة لا سمح الله .

حضر عملية التسليم عدد من المسئولين بمكتب الصحة ومندوبين من شركة كالفالي النفطية