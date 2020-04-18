شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة ترفد عددا من مستشفيات الجمهورية بتجهيزات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 رفدت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، عددا من المستشفيات بمحافظات الجمهورية بأجهزة ومعدات طبية مختلفة، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأفاد وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم ، بأنه تم إرسال جهاز أشعة قوة 400 مل امبير من شركة دونجمان الكورية وجهاز cbc وستة أسرة إلی المركز الصحي بمنفذ الوديعة. وأشار الوزير باعوم، إلی أنه تم إرسال ثمانية أجهزة أشعة مماثلة إلی مستشفيات حبان وعزان وعسيلان في محافظة شبوة وحريب في محافظة مأرب والوهط في محافظة لحج وشقرة ولودر في محافظة أبين وشبام في وادي حضرموت .. قائلا: يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الصحة بتوفير الأجهزة التشخيصية للمستشفيات.

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