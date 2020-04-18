"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار الصباحية اليوم السبت 18 أبريل / نيسان 2020:

- مكتب الصحة بوادي حضرموت يتسلم أجهزة طبية ومولد كهربائي https://www.elyamnelaraby.com/474224 - استشهاد امرأة وطفلين وجرح آخرين بقصف حوثي استهدف سوق العقلة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/474215 - بمشاركة إرهابيين.. الإخوان يواصلون تعزيز القوات في شقرة بأبين https://www.elyamnelaraby.com/474202 - شرطة تعز تستدعي المستجدين للحضور يوم غد الأحد بمبنى إدارة حراسة المنشآت https://www.elyamnelaraby.com/474201 - مليشيا الحوثي تجدد قصف مناطق متفرقة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474197 - مجلس الأمن يطالب الحوثيين تقديم التزامات مماثلة لمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/474192 - المليشيا تفجر منزل مواطن غرب حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474187 Advertisements - التحالف يشن 12 غارات على أهداف حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/474178 - صاروخ باليستي حوثي يستهدف مأرب https://www.elyamnelaraby.com/474176 - استشهاد "الصليحي" ضابط إرتباط مشتركة الساحل بعدن https://www.elyamnelaraby.com/474173 - مليشيا الحوثي تقيم دورات طائفية في مراكز الحجر الصحي https://www.elyamnelaraby.com/474172 - أكاديمية بجامعة عدن تكشف لــ"الخليج 365" تأثير فيروس كورونا كارثة إذا ضرب اليمن https://www.elyamnelaraby.com/474171 - شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474163 - خروقات حوثية بقصف أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474162 - مصرع عدد من مسلحي المليشيا بينهم القيادي الزايدي بقصف جوي في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/474161

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