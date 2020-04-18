شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول بعدن يوضح نسبة التجهيزات بمحجر الأمل بالبريقة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 كشف مسؤول لمكتب الصحة في عدن، عن نسبة التجهيزات بمحجر الأمل بالبريقة.

Advertisements وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، استكمال 70 بالمائة من تجهيزات محجر الامل لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمديرية البريقة بدعم من منظمة الصحة العالمية. وأوضح خدابخش، بانه يجري العمل حالياً علی تجهيز عشرة مراكز للوبائيات في عموم مديريات عدن بالاضافة الی مستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة لتقديم الخدمات الصحية والتشخيصية للمواطنيين والتاكد من حالات الحميات بشكل عام

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