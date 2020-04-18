مكتب الصحة بوادي حضرموت يتسلم أجهزة طبية ومولد كهربائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت ، اليوم، أجهزة طبية ومولد كهربائي مقدمة من شركة كالفالي بتروليم.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، تشمل المساعدات المقدمة من شركة كالفالي ، 25 سريرا إلكترونيا وإعتيادي وجهازي تخطيط القلب وشفط ومنظم أوكسجين وتوابع أخرى وكمامات ومولد كهربائي قدرة 220 كيلو فولت.

وأعرب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري عن شكره وتقديره لهذه المبادرة من قبل شركة كالفالي التي ستسهم في تلبية إحتياجات عدد من المرافق الصحية العاملة في وادي حضرموت في ظل الاستعداد المكثفة على مختلف المستويات لتجهيز تلك المرافق بالأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

فيما أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي، الى أن المرافق الصحية في الوادي بأمس الحاجة لتلك المساعدات..مؤكداان عملية توزيع تلك المساعدات تتم وفق خطة شاملة تستهدف تغطية ك اافةلمرافق الصحية لتأمين جاهزيتها الفنية لمواجهة كورونا.