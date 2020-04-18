شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: القوات الامنية تنتشر بشكل واسع بشوارع ومداخل العاصمة المؤقتة عدن ..ماالذي يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت قوات أمن العاصمة المؤقتة عدن منذ الساعات الاولي من صباح اليوم السبت في معظم مديريات و مداخل العاصمة عدن تحسبا لأي طارئ. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وكان قوات الحزام الامني والدعم والاسناد التابع للانتقالي الجنوبي قد شدد اجراءاته واعلن رفع الجاهزية تحسبا لاي اعتداءات او عمل تقوم بها خلايا ارهابية .

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