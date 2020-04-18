شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحت له«الانتقالي» يخضع صاغرا لارادة «الصبيحة»..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخضعت قبائل الصبيحة بمحافظة لحج، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، صاغراً، لإرادتها وللحق الذي في صفها، بعد تنفيذ عناصر المجلس مؤخراً لعملية اقتحام ونهب جديدة ، على منزل جديد يتبع أحد أبناء القبيلة ، وهو منزل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي الصبيحي، في العاصمة المؤقتة عدن.

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وذكر الإعلامي أحمد ماهر في منشور رصده " "الخليج 365" " قبل قليل، على صفحته بموقع فيسبوك ، أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قام بتحكيم قبائل الصبيحة ب100 طقم ،في قضية إقتحام ونهب منزل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي.

ويأتي خضوع المجلس الانتقالي، لإرادة قبائل الصبيحة، قبل نحو 12 ساعة من انتهاء المهلة التي منحتها له (72 ساعة) .

وهذا منشور "ماهر " كما رصده " "الخليج 365"" :

#تحية_لقبائل_الصبيحة

قبائل الصبيحة تضرب لنا أروع الأمثلة دائما بالحرب والسلم وبالحفاظ على سلامة وكرامة أبنائها.

فرضت قبائل الصبيحة على المجلس الانتقالي تحكيم قبلي بمائة طقم ثمن دخول منزل نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي الصبيحي في عدن. نقول لقبائل الصبيحة ألف تحية لكم وحلال عليكم هذا الأطقم أنتم تستحقون الشكر على وقوفكم مع أبنائكم.

ولكن دعونا نرجع للماضي قليلا. كم بيت اقتحم في عدن من قبل الانتقالي ؟

كم شخص قتل في عدن بسبب الانتقالي ؟

كم أرضية نهبت في عدن بسبب الانتقالي؟

فإذا أردت أخذ حقك من الانتقالي فلا بد أن تكون خلفك قبيلة قوية مثل الصبيحة أو حقك سوف يضيع.

تخيلوا لو أن الذي اقتحم منزله ليس صبيحي ماذا سوف يقول الانتقالي عنه ؟ إخواني إصلاحي إرهابي يعمل مع علي محسن يتبع قطر وتركيا والف تهمة جاهزة.

بالجنوب اختفت الدولة والقانون وبقت القبيلة صامدة تدافع على كرامة أبنائها. هذا الصورة تحزن أي عدني تم انتهاك حرمة منزله أو تم اختطاف أخوه أو قريبة منذ سنوات أو تم قتل أحد أفراد أسرته ولا يستطيع أن يأخذ حقه من الانتقالي.

لهذا سوف نرفع أصواتنا عاليا لنطالب بخروج قوات الانتقالي القروية والمناطقية الدموية لأنها دمرت عدن والنسيج الاجتماعي فيها وجعلت منها قرية صغيرة.

أحمد ماهر

18 أبريل 2020