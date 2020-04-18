شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفزع للرجل«المارد» يوم امس في ابشع جريمة ترتكب في اليمن .شاهد صورته وتفاصيل الجريمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتكرر مشاهد القتل العمد بشكل يومي وإنتهاكات اخرى بالضرب والاعتداء وغيره في معظم مناطق اليمن لكن في مناطق سيطرة الحوثي تظهر جرائم أكثر بشاعة.

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فقد هزت يوم امس الجمعة مديرية همدان بمحافظة صنعاء جريمة بشعة عندما اقدم المدعو "علي الحاوري" والملقب بـ"المارد" على قتل إخوانه الخمس واصابة السادس باصابات خطيرة .

وفي تفاصيل الجريمة التي حصل عليها , اقدم القاتل "المارد من قرية "الحاوري" بمديرية همدان بمحافظة صنعاء على قتل إخوانه واولادهم بينهم أخته وإصاب السادس بعد ان تربص بهم وهم على متن سيارة كانوا في طريقهم للغداء واستوقفهم ليباشر باطلاق النار عليهم ويرديهم بين قتيل ومصاب .

وقالت مصادر خاصة لـ""الخليج 365"" أن القاتل والذي عرف بسلوكه السيئ حتى اطلق عليه لقب "المارد" ويقطن في قرية الحاوري بهمدان شمال غرب العاصمة صنعاء أقدم على إطلاق النار من سلاحه الشخصي وقتل اثنين من إخوانه واولادهم واخته وأصاب السادس والذي تم نقله إلى العلاج بصنعاء , بسبب مطالبتهم تقسيم الورث من بعد وفاة والدهم.

أسماء الضحايا :

مجاهد علي محمد ناصر الحاوري مع ابنه علي مجاهد , وضيف الله علي محمد ناصر الحاوري مع ابنه محمد ضيف الله علي محمد ناصر , الخامسة اختهم اسماء علي محمد ناصر الحاوري , والسادس احمد علي ناصر في العناية المركزة حالته خطرة.

وأكدت المصادر أن القاتل فرهاربا مصطحبا اولاده بعد ان نفذ جريمته , ولم يتم القاء القبض عليه حتى الان .

هذا وكان أفراد الأسرة قد طالبوا الأخ الأكبر بتقسيم الإرث أكثر من مرة لكنه رفض ولم يقم القضاء بحل المشكلة ولا تقم القبيلة بدورها في انهاء الخلاف حسب العرف القبلي والذي عقد المسألة في ظل سيطرة المليشيا الحوثية .