شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانضمامات الكبيرة للقيادات الى قوات الحكومة اتهامات من المجلس الانتقالي لطارق صالح بعد بدأ البيعه بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت فصول مسرحية البيعة إنسحاب الكثير من الجنود من المعسكرات وبالذات الجلاء وجبل حديد ونهب السيارات والأسلحة الخفيفة شروع مسؤولي الإمداد والتموين وعلى رأسهم العمري في إفراغ مخازن الحزام من المؤان دليل واضح على أن دخول عدن سيكون عبارةعن عمليةإستلام وتسليم إنتهى الفيلم شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements فيما أكد اللواء الزامكي عبر حسابه بتويتر قائلا: ‏إنشقاق العشرات عن ‎#الملشيا_القرويه من أبناء شبوه وأبين إلى صف الثوره والوحده والجمهورية بعد أن فرقوا بين الحق و الباطل والإنتماء للوطن والإرتزاق للخارج وبين الوطن الذي يتسع للجميع والمشاريع الضيقه التي يطغى عليها العنصريه والمناطقيه. بينما قالت قيادات بمايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي أن ‏العميد الركن / طارق صالح قد قام بإدخال سرية مجموعة الهاونات والقناصة الذين تم إدخالهم عدن خطوة غير موفقة منه فيما تابع القيادي في المجلس الانتقالي قائلا ، لا زالت جراح ٢٠١٥ من قناصتكم لم تجف بعد من قلوب أبناء عدن. وتابع قوله المصدر حين عدت إلى صف الوطن، وتركت الحوثي، يشهد الله أننا فرحنا لك وبك، لكن أن تراهن اليوم على الانتقالي، فيما نفت قيادات قريبه من طارق صالح قائلة : ‏‎طارق عفاش قالها وكررها عدوي الحوثي وسلاحي لن يوجه الا اليه .. وتابعت قولها واذا كان نفخكم لكير الحرب قد اطفأها الله وداست اقدام الرجال الحكماء على دجلكم ودجل قناتكم الجزيره وتأجيجها للفتنة وسفك الدماء لاترموا سقوطكم وخيبة املكم على الاخرين والبحث عن شماعات طارق عدوه الحوثي.. فيما أكدت مصادر قولها إن هناك خيانات كبيره في أوساط الانتقالي لكشفهم دجل وكذب عيدروس وبن بريك

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