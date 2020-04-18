شكرا لمتابعة خبر عن هاشتاق “تسهيل الزواج من أجنبية” يشعل تويتر ويتصدر الترند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعد هاشتاق #تسهيل_الزواج_من_اجنبيه ليتصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة، بينما طالب عدد من المغردين خلاله بتسهيل إجراءات الزواج من الأجنبيات.

ولقي الهاشتاق تفاعلاً واسعاً من قبل رواد تويتر، حيث غرد نشطاء مؤيدين لفكرته ومطالبين بتسهيل إجراءات الزواج من أجنبيات، بينما رفض آخرون الفكرة والترويج لها، مشددين على أهمية الزواج من المواطنات.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

وردنا الان : شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

Advertisements

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأرجع نشطاء مؤيدون للفكرة ذلك إلى عزوف نسبة كبيرة الفتيات عن الزواج – على حد قولهن –.

وغرد أحد الأشخاص قائلاً “نتمنى تسهيل الزواج من أجنبية لأنه شاع مؤخراً عزوف الرجال عن الزواج من محلية بسبب بعض القوانين المُجحفة بحقهم،غلاء المهور ،انتقاء بعض الأمور الدينية المختصة بالزواج وترك بعضها حسب الهوى وللحفاظ على خصوبة معدل الأسرة السعودية للإنجاب والتركيبة الديموغرافية”.

فيما قالت مغردة تدعى سلطانة : ” مع السلامة بس ترى بنتك راح تتربى على طريقة أمها ، لا تبكي بكرة في المحاكم وتدور على السفارات عشان تدور على بنتك” .