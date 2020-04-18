شكرا لمتابعة خبر عن وفاة “ملاك” التي أبكت قصتها العراقيين.. وفيديو يظهر لحظاتها الأخيرة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفظت ابنة النجف، ملاك الزبيدي، فجر السبت، ألفاظها الأخيرة، معلنة الاستسلام بعد أن توقفت معظم وظائف جسدها قبيل ساعات.بعد معاناة استمرت أياماً.

قصتها هزت العراق وأعلنت نورا الزبيدي، أخت الفتاة العشرينية التي هزت قصتها العراق، وتحولت إلى رأي عام يتعلق بالانتهاكات اللاحقة بالمرأة في بعض المناطق العراقية، وحول العالم أيضاً، على حسابها في فيسبوك، رحيل ملاك.

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وانتشر على مواقع التواصل خلال الساعات الأولى من صباح السبت، فيديو يظهر اللحظات الأخيرة للفتاة التي التهمت النيران جسدها، وأبكت العراقيين عامة وأبناء مدينتها خاصة.

شغلت الرأي العام وكانت قضية ملاك شغلت الشارع العراقي على مدى أكثر من أسبوع بعد أن أقدمت على حرق نفسها، إثر خلافات وتعنيف من قبل زوجها، بحسب ما أفادت أمها وأختها في تصريحات صحافية.