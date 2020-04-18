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عدن - ياسمين التهامي - السبت 18-04-2020? - آخر تحديث السبت 18-4-2020? قيادي بارز في حزب الإصلاح" يدلي بتصريح صادم بشأن عودة القتال في عدن تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ القيادي في حزب الإصلاح اليمني عدنان العديني ان إتفاق الرياض يضع اليمن وعاصمتها في الإتجاه الصحيح . ‏وقال العديني في منشور له بتويتر تابعه راي اليمن "نتظر تنفيذ اتفاق الرياض وليس الشروع في جولة قتال جديدة ، الاتفاق يضع اليمن وعاصمتها في الاتجاه الصحيح كصاحبة الامر والسلطة ولا يهم بعد ذلك من يحكم ". واضاف "المستفيد الاكبر من عرقلة اتفاق الرياض التمرد الحوثي لانه صاحب المصلحة من بقاء الدولة بلا عاصمة". وتسود مخاوف من تدهور الوضع الأمني ونشوب اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي مجددا في عدن

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