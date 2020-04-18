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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان العرادة شيخ شجاع لا يجامل التحالف ولا ينافق هادي ولا يخشى الحوثيين..لكنه تلقى تحذير صاعق من امريكا بأن المحافظة ستسقط دون طلقة رصاصة واحدة

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