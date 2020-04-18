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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشروب منزلي طعمه مر وغير مستساغ وكريه الرائحة..لكن اذا تناولته ولو مرة في الاسبوع فلن تندم لانه سيجعلك فحل كالثور وينهي مرض السكر وامراض القلب للابد

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