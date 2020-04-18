شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح السبت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا في الأسواق، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي يقدم "المشهد اليمني" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 361. 37 ريالًا 55.35 $
الذهب عيار 22 34.256 ريالًا 50.74$
الذهب عيار 21 32.690 ريالات 48.43 $
الذهب عيار 18 28.019 ريالاً 41.51$
أوقية الذهب 1.161.675 ريالاً 1721$
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