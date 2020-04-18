شكرا لبحثكم عن خبر إصلاح كابل النت كذبة حوثية.. الهدف منها مغالطة المواطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الكثير من المصادر بأن الحوثيين يسعون جاهدين إلى تضييق الخناق على المواطنين في إطار سياسة جديدة تتمثل في تقنين وتقليل استخدام الإنترنت.

وكان وزير الاتصالات في حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء قد ظهر قبل أكثر من شهرين في مؤتمر صحفي عقده أمام وسائل الإعلام مدشنا بذلك واقع مختلف.

المصادر تؤكد أيضا بأن ‏ما يقوم به الحوثيون من مصادرة لشبكات (الواي فاي) المحلية ورداءة الإنترنت بشكل عام تأتي في إطار حربهم التي سمّوها "الحفاظ على الهوية الإيمانية"، وهناك وثائق جديدة تُثبت ذلك.

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تقرير الخبراء الأمميين الأخير الذي كشف المستور كله أشار إلى دور الجهاز الوقائي الحوثي الذي يعمل بسرية تامة ودور الزينبيات أكد على أن دائرة الاتصالات أصبحت بيد هذا الجهاز ما يعني أنها تتحكم بمصادر النت.

وتشير المصادر إلى أن إعلان "تيليمن" عن إصلاح الكابل فالكون مجرد كذبة الهدف منها التمويه ومغالطة المواطنين.

وفيما تقول تقارير أخرى بأن الجماعة تسعى إلى السيطرة على الانترنت بطريقة خاصة فإن المؤكد هو أن الحس الأمني يعمل لديها باستمرار إذ تتخوف من وقت إلى آخر من وسائل التواصل الاجتماعي لاستكمال مشروع السيطرة التامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها وضمان عدم الخروج.