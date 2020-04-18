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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة إرهابيين.. الإخوان يواصلون تعزيز القوات في شقرة بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
أبين - الخليج 365
تواصل مليشيات محسوبة على حزب الإصلاح "إخوان اليمن"، تعزيز مناطق في شقرة بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
وكانت إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين، أكدت أن ميليشيات الإخوان الإرهابية قد عززت صفوفها في شقرة بالعديد من العناصر الإرهابية المنتمين لتنظيم القاعدة من بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة.
وأضافت المصادر الاستخباراتية، أن القوات الإخوانية والمدعومة بالإرهابيين يعدوا العدة للتقدم نحو مواقع قوات الحزام الامني في أبين لتفجير الوضع عسكريا.
ورصدت المصادر الاستخباراتيه أفراد تنظيم القاعدة بالاسم والذين ثبت تورطهم بالقيام بأعمال إرهابية وعمليات اغتيالات وصناعة المتفجرات تواجدهم ضمن ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية في شقرة.
ومن بينهم قيادات متورطة في عمليات اغتيال لجنود الحزام الأمني مؤكدين ان قوات الحزام الأمني على أهبة الاستعداد للدفاع عن مواقعها وطرد الإرهاب واقتلاع جذوره وتحرير كافة الأراضي الجنوبية
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