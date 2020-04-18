شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السعودي ينزل إلى الشوارع بالمدرعات الحربية ويغلق عدة أحياء بالقوة... وهذا مايحدث الآن في المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وثق إغلاق قوات “الحرس الوطني” لحي النكاسة وحي شارع المنصور في مكة لتطبيق قرار منع التجول.

وأظهر المقطع وقوف عدد من الآليات العسكرية والجنود في شوارع تلك الأحياء، بغرض غلقها وتطبيق قرار منع التجول ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.



وكانت وزارة الحرس الوطني قد نشرت عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي على تويتر ، توثق تحرك رتل ضخم من قواتها في اتجاه مكة المكرمة ، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول القوات تمهيدا لنشرها بشوارع وأحياء العاصمة المقدسة لتطبيق قرار منع التجول.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السعودي ينزل إلى الشوارع بالمدرعات الحربية ويغلق عدة أحياء بالقوة... وهذا مايحدث الآن في المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.