شكرا لبحثكم عن خبر الملجلس الانتقالي الجنوبي يعتذر لشيخ من الصبيحة بـتقديم 100 سيارة عسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن نائب وزير التعليم في الفني في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، عبدربه المحولي، اليوم السبت، أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي حكمته بـ"100" طقم على خلفية مداهمة منزله في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ونهبه.

وأوضح المحولي أن الاطقم سلمت لقبائل الصبيحة، صباح اليوم السبت، وان القبائل ابلغت قيادة الانتقالي ان عليها ان تنتظر صدور حكمها في الواقعة.

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وأشار المحولي إلى أنه من المتوقع ان تعقد قبائل الصبيحة لقاء موسعا لاصدار حكمها.

يشار إلى أن قوة مسلحة مكونة من 15 طقم وأربع مدرعات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت، الاحد الماضي (12 مارس) منزل المحولي الكائن في حي السيلة التجاري بمدينة الشيخ عثمان شمالي شرق عدن، ونهبت محتوياته، أثناء سفره لمسقط رأسه بالمضاربة في لحج (جنوب اليمن).