شكرا لبحثكم عن خبر . كارثة الجراد أثناء فيروس كورونا تجتاح الشرق الأوسط وتهدد اليمن الذي يعاني من الحرب(دراسة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلط البنك الدولي في موقعة الرسمي على كارثة ستحل بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها دولة اليمن أثناء انتشار الجراد بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا .

وقال البنك الدولي في دراسة له رصدها " المشهد اليمني " اليوم الجمعة أن كل التقارير تنذر بأزمة إنسانية مع إنتشار الجراد بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

واضافت الدراسة أن هذا الجراد هو الأسوأ خلال عقدين والذي يجتاح أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بسبب نوبات النينيو والأعاصير الأخيرة نتيجة تغير المناخ. إذ يمكن للجراد الذي يعد أشد الآفات المهاجرة تدميرا في العالم أن يقطع مسافات تصل إلى تسعين ميلا في اليوم، ويشكل أسرابا يربو كل منها على 80 مليون حشرة، ويلتهم يوميا ما يضاهي استهلاك مدن كبرى من النباتات في اليوم.

وأكدت الدراسة أن أسراب الجراد اجتاحت حتى الآن 23 بلدا وتمثل شرق أفريقيا البؤرة التي تتركز فيها أزمة الجراد – حيث تقع إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندة ضمن البلدان المتضررة. لكن الجراد هذه المرة قد ذهب إلى أبعد من هذا. فقد التهم المحاصيل أيضا في باكستان ودمر المزارع في اليمن، ذلك البلد الهش الذي يعاني بالفعل من الصراع منذ سنوات. وتجبر أزمة الجراد العالمية الحكومات على الحرب على جبهتين.

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فهناك معركة تطويق فيروس كورونا الذي أصاب بالفعل أكثر من مليون شخص ومازال ينهك الخدمات الصحية وينزل أضرارا شديدة بالاقتصاد العالمي. وهناك معركة مكافحة إنتشار الجراد الذي يدمر ملايين الهكتارات من المحاصيل، مخلفا وراءه حقولا جرداء ومزارع خربة لم يبق من محاصيلها ولم يذر. ففي جيبوتي، دمرت أسراب الجراد نحو 1700 مزرعة رعوية زراعية موزعة في جميع أنحاء البلاد وحوالي 50 ألف هكتار من المراعي. كما اجتاحت أسراب هائلة من الجراد منطقة القرن الأفريقي حيث يعاني أكثر من 24 مليون شخص بالفعل من الفقر الغذائي ويعيش فيها زهاء 12 مليون نازح.

وفي زمن تفشى فيه فيروس كورونا، يمثل انتشار الجراد أزمة فوق أزمة لتضع الأمن الغذائي لملايين البشر وموارد كسب رزقهم في مهب الريح. ويأتي هذا في وقت مازالت العديد من البلدان تتعافى فيه من الصدمات الأخيرة، وتتعرض الإمكانيات التقليدية للتكيف على امتداد المناطق للضغوط والإنهاك بما يفوق قدرتها على التحمل. ويبدو أن أفريقيا مقبلة على أول كساد لها منذ 25 عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، مما يعرقل قدرة الحكومات على مواجهة الأزمة.

فمنذ أسبوع واحد، أشارت التقارير إلى اجتياح موجة أخرى أكبر من أسراب الجراد حديثة الفقس في شرق أفريقيا، وهو خطر داهم يتزامن مع موسم غرس المحاصيل في هذه المنطقة. في كينيا، زرع الفلاحون في الأسابيع الأخيرة الذرة والفاصوليا والذرة الرفيعة والشعير والدخن، على أمل أن يأتي موسم الأمطار المنشود بحصاد وفير أواخر أبريل ومايو ولكن بينما يطل شبح أسراب الجراد التي تزداد حجما وقوة، يخشى الخبراء من أن تصبح كافة المحاصيل التي غرسها المزارعون في كينيا ومناطق أخرى معرضة للخطر.

وإذا لم تتحرك البلدان الآن، ستتضخم أسراب الجراد باطراد- حيث يتوقع أن تزيد إلى نحو 400 مثل مقارنة بالأعداد الحالية بحلول يونيو ويحتمل أن تمتد إلى مناطق جديدة، تشمل غرب أفريقيا عندما تصبح المحاصيل يانعة للحصاد.