شكرا لبحثكم عن خبر ممرض الشحري المصاب بفيروس كورونا باليمن يكشف تفاصيل نقله للحالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مجدي خالد باقحوم ممرض مسعف الحالة المصابة بفيروس كورونا في حضرموت تفاصيل نقله للحالة بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقال باقحوم في منشور له هذه الصورة تحكي اصعب موقف تعرضت له في حياتي عندما كلفت انا ورفيق المهنة السامية الممرض سالم باحسن بنقل الحالة المصابة بفيروس كورونا من عناية مجمع تيسير الطبي.

واشار مكوث الحالة قبل التشخيص إلى غرفة عزل مؤقته جهزت له في قسم العيادات بمستشفى الشحر العام.لافتا بقينا مع الحالة المصابة قرابة الساعة ونص داخل الاسعاف مرت علينا وكأنها سنه ونص.

واضاف ان يوم الجمعة 10 أبريل 2020م يوم لا ينسى في حياتي الشخصية انقلبت لدي موازين كثيرة حرمت منذ ذلك اليوم من تقبيل راس ابي وامي ومن عناق اخواني ومقابلة احبابي واصحابي.

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وتابع قائلا عزلت في حجر صحي حيث عانينا الكثير ثلاثة أيام داخل مجمع تيسير الطبي قبل أن يسمح لنا بالعزل الصحي المنزلي لإكمال 14يوماً.مردفا كانت كل المعاناة نفسية ولكن الحمدلله استطعنا بفضل الله ثم دعوات المحبيبن من تخطي هذه العقبة.

واختتم بالقول كنا أسرة واحدة في الحجر الصحي داخل المجمع لم نتعامل على أساس المراتب العلمية والتقسيمات الادارية.

مشيراكلنا اخوان مدير المركز الاخصائيين وعمال النظافة الكل كان يحن على الاخر يطبطب عليه كم بكينا معا كم تقاسمنا همومنا مررنا بضغوطات رهيبة لكن بقوة تماسكنا وقلبنا الواحد تخطيناها.