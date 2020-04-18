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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفجر منزل مواطن غرب حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
فجرت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منزل مواطن في قرية الحمينية بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها غرب مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر مطلعة في حيس، إن المليشيات أقدمت على تفجير منزل المواطن يوسف سليمان زهير بعد قيامها بتهجير أسرته التي تقطن فيه يوم أمس.
وأوضحت المصادر أن المليشيات شردت الأسرة من داخل المنزل إلى العراء وفجرته لتحوله إلى حطام، في عملية إرهابية جديدة تنفذها مليشيات الحوثي لإذلال وإرهاب المدنيين.
وتتواصل جرائم مليشيات الحوثي ضمن سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، والتي تطال المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الحديدة، في تحدٍّ صارخ منها للمعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية
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