اخبار الخليج / اخبار اليمن

استشهاد "الصليحي" ضابط إرتباط مشتركة الساحل بعدن

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد "الصليحي" ضابط إرتباط مشتركة الساحل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

استشهاد

الحديدة - الخليج 365

استشهد ضابط الإرتباط في القوات المشتركة العقيد محمد الصليحي بمستشفى النقيب بالعاصمة عدن، متأثراً باصابته برصاص قناص حوثي بالحديدة.

Advertisements

 

 وأفادت مصادر طبية في مستشفى النقيب بعدن عن وفاة العقيد محمد الصليحي جراء إصابته قبل أكثر من شهر في الحديدة.

 

 يذكر أن العقيد محمد الصليحي كان قد أصيب بطلق ناري بالرأس من قبل قناص حوثي في 11 مارس من هذا العام في نقطة الرقابة الخامسة سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، أثناء أداء عمله ضمن فريق نقطة ضباط الارتباط الخامسة التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد "الصليحي" ضابط إرتباط مشتركة الساحل بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا