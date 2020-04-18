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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد "الصليحي" ضابط إرتباط مشتركة الساحل بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد ضابط الإرتباط في القوات المشتركة العقيد محمد الصليحي بمستشفى النقيب بالعاصمة عدن، متأثراً باصابته برصاص قناص حوثي بالحديدة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى النقيب بعدن عن وفاة العقيد محمد الصليحي جراء إصابته قبل أكثر من شهر في الحديدة.
يذكر أن العقيد محمد الصليحي كان قد أصيب بطلق ناري بالرأس من قبل قناص حوثي في 11 مارس من هذا العام في نقطة الرقابة الخامسة سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، أثناء أداء عمله ضمن فريق نقطة ضباط الارتباط الخامسة التي تشرف عليها لجنة الرقابة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.
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