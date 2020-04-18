شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بنبرة شديدة «الميسري» وزير الداخلية يحذر قائد الحزام الامني الانتقالي..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير_الداخليه_احمد_احمد_الميسري القيادي بالحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين عبدالطيف السيد وقال الميسري أن أي تعرض للمواطنين أو لقوات الجيش الوطني سيقابله ردا قاسي . وطالب وزير الداخلية بالحفاظ على المواطنين الأبرياء ولخصها #بقوله داخلين داخلين شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements

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