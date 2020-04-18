شكرا لقرائتكم خبر عن الجميله "ياسيمن صبري" مع رجل الاعمال المصري"ابو هشيمة" في عقد قرانهما..شاهد بالصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد ليوم امس الجمعة قران رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة ياسمين صبري، وذلك في أجواء عائلية اقتصرت على الأسرة فقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال أن عقد القران اقتصرعلى أسرة ياسمين صبري وأبوهشيمة فقط؛ بسبب الأجواء التي فرضها فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجميله "ياسيمن صبري" مع رجل الاعمال المصري"ابو هشيمة" في عقد قرانهما..شاهد بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.